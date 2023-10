L’incendio ha richiesto l’intervento di sei squadre di Vigili del Fuoco: le fiamme sembrerebbero provenire dall’esterno della struttura

Fiano Romano, a fuoco un deposito in via dell’Archeologia –

Sono servite ben sei squadre dei Vigili del Fuoco questa mattina a Fiano Romano per domare l’incendio in un capannone in via dell’Archeologia.

La struttura era adibita al confezionamento e deposito di prodotti ortofrutticoli.

Nessuna persona è rimasta coinvolta: l’incendio è partito dall’esterno e si è propagato poi nella zona degli uffici.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto.

Sul posto presente il 118 e le Forze dell’Ordine.