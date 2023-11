Festa dell’albero 2023: il programma

Saranno dieci giorni con sette appuntamenti dedicati alla festa dell’Albero organizzati da Scuolambiente in collaborazione con Salviamo il Paesaggio Litorale Roma nord.

Dieci giorni con sette appuntamenti dedicati alla festa dell’Albero organizzati da Scuolambiente in collaborazione con Salviamo il Paesaggio Litorale Roma nord. Si partirà domenica 19 novembre alle ore 10,00 con l’iniziativa “Insieme . . . Piantiamo gli alberi” all’interno di “Progetto Ossigeno“ in Viale Mediterraneo a Ladispoli. L’evento, patrocinato dai comuni di Cerveteri e Ladispoli e dalla Regione Lazio, dà avvio al macro percorso “Gli alberi raccontano” a cui ha contribuito anche Arsial fornendo alcune piante per il Progetto Ossigeno.

Seguiranno una serie di iniziative dedicate alle scuole di Cerveteri che vedranno protagonisti i più piccini che potranno così avere l’emozione di piantare un albero prendendosi poi cura delle pianticelle e per vederle crescere. Giovedì 23 Novembre alle ore 9.00 le Scuole di Cerveteri festeggeranno la grande Quercia a Largo Almunecar di Cerveteri con Daniele Brugiotti di Tree Style, Un appuntamento speciale è quello di sabato 25 Novembre alle ore 10.00 “Più Ossigeno alla Legalità” in collaborazione con LIBERA nell’area antistante il murales di Falcone e Borsellino in Piazza Morbidelli Cerenova, anche questo grazie alla preziosa collaborazione con l’Arsial.



“Un programma molto intenso ed impegnativo” spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “che è possibile grazie alla collaborazione con Salviamo il Paesaggio Roma Nord, ai molti volontari, alla disponibilità delle Scuole, dei Dirigenti e dei docenti che ancora una volta hanno accolto le proposte con entusiasmo, e ai moltissimi sponsor che hanno ancora una volta dimostrato con la loro generosità il senso di appartenenza e una particolare attenzione all’ambiente e alle giovani generazioni. Per questo li ringrazio davvero di cuore, per la disponibilità e per aver accolto con sensibilità la

proposta di abbellire il nostro territorio nel modo più bello e sostenibile possibile”