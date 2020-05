Condividi Pin 3 Condivisioni

Fase 2, via libera alla graduale riapertura dei centri estivi-

La notizia tanto attesa da famiglie con bimbi piccoli è arrivata nel tardo pomeriggio della giornata di ieri: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla graduale riapertura dei Centri estivi.

Finalmente si potrà ripartire con i servizi dedicati ai bambini e ragazzi.

Le condizioni di riapertura dei centri estivi preferiranno attività all’aperto e gruppi di ragazzi stabili nel tempo per evitare l’aumento di contagi.

Sarà previsto l’obbligo dei giochi ad utilizzo singolo e disinfettati; tra le linee guida anche quella di mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani.

Dovrà quindi essere garantita una pulizia giornaliera e in generale disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici.

Prevista anche la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini e genitori/accompagnatori.

L’uso della mascherina sarà riservato al personale dipendente ed ai bambini sopra i 6 anni di età.

Andrà poi introdotta una “segnaletica con pittogrammi e affini idonea a ragazzi e bambini,” mentre dovranno essere sottoscritti accordi tra ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi.

Inoltre dovrà essere previsto un rapporto tra personale educativo e minori 1:5 per bambini 0-6 anni e 1:10 per minori 6-14 anni.

L’accesso alle strutture dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti la presenza di assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.

In generale previste una pluralità di spazi sicuri per le attività, triage all’ingresso senza far accedere gli accompagnatori agli spazi comuni e attenzioni specifiche per l’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità.