Fase 2 a Ladispoli, Amelia Mollica Graziano:”Non abbassiamo la guardia, ma non creiamo allarmismi infondati”-

“Premettendo che bene ha fatto la Polizia locale di Ladispoli a sanzionare gli otto ragazzi che insieme stavano passeggiando per le strade della città balneare e il cittadino che nonostante i divieti imposti dal Dpcm del 26 aprile prima e dall’ordinanza del sindaco Alessandro Grando poi stava prendendo il sole in spiaggia e che bene ha fatto il Sindaco a rendere noto quanto accaduto tramite i social così da scoraggiare futuri comportamenti non consentiti, la situazione a Ladispoli non è fuori controllo come qualche testata locale vorrebbe far credere”.

A dirlo è l’assessore alla Polizia locale del Comune di Ladispoli Amelia Mollica Graziano che insieme agli agenti della municipale guidati dal comandante Sergio Blasi e in collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, sta controllando giorno dopo giorno la situazione in città per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal Dpcm per il contrasto del diffondersi del coronavirus, in città.







“Sono molti i cittadini che hanno ben compreso cosa si può e cosa non si può fare in questa fase 2 dell’emergenza partita il 4 maggio. Purtroppo è vero anche che come dimostrato dalle sanzioni elevate ieri dalla Polizia locale c’è chi ancora non ha capito come ci si deve comportare, creando così assembramenti e tenendo comportamenti che possono ledere tutta la collettività. Disagi che si verificano in particolar modo nella fascia pomeridiana. Per fortuna però, possiamo dire che si tratta solo di una minoranza di persone. E per far sì che diventino sempre meno i trasgressori, l’impegno della Polizia locale e delle forze dell’ordine presenti sul territorio anche nei prossimi giorni sarà massimo”. L’assessore inoltre invita a mantenere alta la guardia ma ad evitare allo stesso tempo allarmismi infondati.

“Le forze dell’ordine stanno svolgendo un grandissimo lavoro di controllo e monitoraggio della situazione in città e lo dimostrano anche le sanzioni amministrative elevate nella giornata di ieri. Lavoro che proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane. Non bisogna abbassare la guardia. I cittadini, almeno la maggior parte, lo hanno capito, al contario di chi vorrebbe far credere il contrario”.

Dr.ssa Amelia Mollica Graziano