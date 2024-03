Fantasia della Sfoglia a Ladispoli, la pasta fresca garanzia di qualità

Da 12 anni in via Genova con la loro pasta fresca, Sharon e Laura ci raccontano la loro Fantasia della Sfoglia

Era l’otto marzo 2012 quando Danilo Cianfarini e sua moglie, Laura Virtuoso, hanno deciso di lanciarsi in una nuova avventura. Oggi, dopo 12 anni, quella pazzia è diventata un punto di riferimento per molti ladispolani. Fantasia della Sfoglia con i suoi prodotti, rigorosamente fatti in casa, riempie le tavole di tante famiglie. Ravioli, gnocchi, lasagne e fettuccine sono solo alcuni dei cavalli di battaglia di una pasta fatta rigorosamente secondo la tradizione. A raccontarci la storia di un’impresa familiare è Sharon, che gestisce l’attività insieme a sua madre.

Puoi raccontarmi un po’ come nasce Fantasia della Sfoglia?

“L’idea è arrivata all’improvviso. I miei avevano questo locale a disposizione e hanno deciso di realizzare qualcosa. Volevano muoversi nell’ambito alimentare perché mio padre ha lavorato tantissimi anni come macellaio. Hanno deciso di scommettere anche se all’inizio è stata dura. Non abbiamo mai mollato neanche nei momenti più difficili e dopo 12 anni siamo ancora qui”.

E tu perché hai deciso di continuare con l’azienda di famiglia?

“Ho iniziato a lavorare in negozio piano piano. In realtà, i miei hanno cercato di indirizzarmi verso altre strade, ma mi sono appassionata a questo lavoro. Ora mio padre ha deciso di dedicarsi ad altro e io ho preso il suo posto”.

Puoi raccontarmi un po’ come preparate i vostri prodotti?

“Per prima cosa, noi cerchiamo sempre di sperimentare qualcosa di nuovo. Realizziamo i grandi classici, ma ci piace preparare gusti diversi per divertirci e per soddisfare il maggior numero di clienti possibile. Poi lavoriamo solo materie prime di qualità, tanto di ciò che utilizziamo viene direttamente dal territorio e dall’azienda agricola di famiglia. Proprio per questo, rispettiamo il più possibile la stagionalità dei prodotti. Inoltre, per la carne ci rivolgiamo ad una macelleria per cercare di avere sempre tagli di prima scelta. Sono piccole cose che però fanno la differenza. E poi il ragù, il nostro sugo cuoce 3 ore, proprio come quelli della nonna”.

Che tipo di rapporto vi piace instaurare con il cliente?

“E’ bello avere un’amicizia che vada oltre il lavoro. Ci teniamo a essere gentili e disponibili perché il contatto umano è fondamentale. Siamo persone prima che commercianti. C’è anche il cliente che passa solo per una chiacchierata e a noi fa piacere”.

C’è qualcosa che vorreste fare?

“Ho in mente tanti progetti per il futuro, sicuramente vogliamo arrivare a più persone possibili. Abbiamo già una buona offerta di prodotti, ma mi piacerebbe estendere sempre di più le nostre forniture”.

Fantasia della sfoglia vi aspetta dal martedì alla domenica in Via Genova 47, all’angolo con Via Napoli. Per incuriosirvi, citiamo qualche ripieno dei ravioli: carciofi e guanciale e salsiccia e asparagi… non aggiungiamo altro.