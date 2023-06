No agli eventi in piazza a Cerveteri, Bucchi e Orsomando: “Disponibili per un confronto”

Il consigliere comunale interviene sulle polemiche dei giorni scorsi tra commercianti e la delegata Pietrolati per la chiusura di piazza Aldo Moro durante la realizzazione degli eventi

Commercianti e cittadini nei giorni scorsi hanno inviato una petizione all’amministrazione comunale per chiedere una diversa collocazione di alcune manifestazioni che si svolgono in Piazza Aldo Moro. Eventi che per il loro svolgimento a causa delle necessarie limitazioni al traffico secondo i petenti danneggerebero la parte alta della città dal punto di vista commerciale e della sicurezza.

A quanto evidenziato nella petizione la delegata “sostituendosi” al sindaco anziché prendere atto di quanto viene esposto cercando soluzioni e luoghi diversi dove organizzare, tipo: zona Boccetta, piazza S. Maria ecc. Interviene a mezzo stampa per dire che non capisce il senso di questa petizione, se non quello di una contrapposizione politica che non giova a nessuno.

Che sia andata dai commercianti a chiedere per chi votano? Siamo sicuri che non è così sig.a Delegata, la contrapposizione politica vuole il bene della città quanto lo vuole lei se non di più, basterebbe vedere le iniziative che vengono presentate e regolarmente respinte dall’attuale amministrazione (vedi mozione per un maggior decoro della città), ma alla luce di questa dichiarazione viene spontaneo domandarsi come mai alle numerose richieste che sembrerebbero arrivare da parte di associazioni che presentano progetti per la realizzazione di eventi anche a costo zero per il comune non viene data nessuna risposta?

Si tratta forse della contrapposizione politica di cui parla? Sia comunque chiaro che i sottosritti sono disponibili per un confronto con Assessore, delegata e i commercianti interessati.

Luigino Bucchi e Salvatore Orsomando

Gruppo Fratelli d’Italia