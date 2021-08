Laboratori didattici, visita guidata e conferenze animeranno i giorni di “EtruSCO”. Gli eventi tra Tarquinia, Santa Marinella e il Castello di Santa Severa

“EtruSCO”: gli appuntamenti della settimana tra Tarquinia, Santa Marinella e il Castello di Santa Severa –

Settimana ricca di appuntamenti quelli in programma con “EtruSCO” in programma tra Tarquinia, Santa Marinella e il Castello di Santa Severa.

A Tarquinia gli appuntamenti si svolgeranno alla Necropoli del Calvario (nella Necropoli dei Monterozzi) dove avranno luogo quattro laboratori per i più piccini. Si parte il 10 agosto con “Etruscando: lo scavo archeologico” e si proseguirà l’11 con “Etruscando: il restauro dei reperti archeologici”, il 12 agosto con “Etruscando: plasmare l’argilla come Vulca”. Si concluderà il 12 agosto con “Etruscando: riproduzione della pittura tombale”.

Tutti i laboratori si terranno alle 17.30. Si partirà dalla biglietteria della Necropoli dei Monterozzi. Per ogni singola attività è previsto un massimo di 20 partecipanti. Ingresso gratuito sotto i 18 anni.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Il 12 agosto alle 21.30 la Torre Dante di Tarquinia sarà la cornice della conferenza “Le recenti ricerche e scoperte di Vulci” con il direttore del parco archeologico di Vulci, Carlo Casi, che farà un quadro degli scavi che dal 2016 a oggi hanno portato al ritrovamento di oltre 106 tombe.

L’iniziativa rientra nell’ambito della serie di conferenze di archeologia subacquea “Tra terra e mare”, organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, e fa parte del mini ciclo di incontri dal titolo “Gli Etruschi e il mare” incentrati sul rapporto tra questa civiltà e il mare, quale propulsore di sviluppo sociale, economico, politico, tecnologico e artistico per l’area medio tirrenica.

Nel suggestivo cortile delle Barrozze del castello di Santa Severa, il 12 agosto, alle ore 21,15, Francesca Ceci, archeologa specializzata in numismatica greca e romana, in servizio alla direzione dei Musei Capitolini, terrà la conferenza “Didone senza Enea: la vera storia della regina di Cartagine” dedicata a uno dei personaggi iconici dell’immaginario collettivo occidentale, la cui vicenda conosce due tradizioni: quella originale, del III sec. a.C., che non menziona il suo rapporto con Enea e ne celebra esclusivamente il carattere volitivo e regale, e l’altra celeberrima, creata dall’arte poetica virgiliana, che fa dell’amore infelice per l’eroe troiano la causa fondante dell’inimicizia tra Cartagine e Roma.

Il 14 agosto, alle ore 18,30, si svolgerà la visita guidata agli scavi di Castrum Novum a Santa Marinella – Torre Chiaruccia (numero massimo di partecipanti 30). Un’occasione per conoscere l’antica colonia romana costruita all’epoca delle guerre puniche lungo l’asse della via Aurelia, nella prima metà del III secolo a.C., e avere un quadro sui legami ma anche gli scontri tra la civiltà romana e quella etrusca.

Il progetto “EtruSCO” è promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, con il Comune di Tarquinia, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e l’Associazione ArcheologicaMente onlus, con il contributo economico della Regione Lazio, sotto l’egida del Ministero della Cultura, della Direzione Regionale Musei Lazio e della Soprintendenza Archeologia Belle Arte e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. Le iniziative in calendario sono gratuite e nel rispetto delle norme anticovid.

Per i musei, i parchi archeologici e le necropoli il biglietto d’ingresso è a carico del visitatore, munito di green pass. Le prenotazioni dei singoli eventi saranno gestite tramite gli infopoint di Tarquinia (tel. 0766 849282, email [email protected]) e Cerveteri (tel. 353 4107535, email [email protected]). Il calendario e i contatti utili per le prenotazioni degli eventi saranno fruibili anche tramite un QR code presente sul materiale pubblicitario.