Tornano i giochi: sì a racchettoni, biliardino e tornei di carte

Estate 2022: addio a mascherine, distanziamento e green pass in spiaggia –

Con la fine dello stato di emergenza e con il cadere anche del green pass a partire dal primo maggio (ma non per la mascherina in tutti i luoghi al chiuso) anche la vita in spiaggia, da questa estate, tornerà alla normalità.

Come riporta il Messaggero, da questa estate non sarà più necessario, all’interno degli stabilimenti, mantenere una distanza tra ombrelloni di 10 metri. Si torna dunque ai 7,5 metri quadri per ombrellone.

Tra le indicazioni del Ministero resta l’indicazione di una “regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto”.

Via alla distanza di un metro anche sulle spiagge libere. Tornano anche gli sport in spiaggia. Il Ministero dice sì a racchettoni, biliardino e tornei di carte.

Le discoteche non avranno limiti di distanziamento né di capienza. Stessa cosa varrà per i ristoranti, ma solo all’aperto mentre al chiuso resterà l’obbligo di distanziamento di un metro.