Erasmus al “Di Vittorio”: successo internazionale con mobilità in Portogallo e Francia

La Prof.ssa Angela Di Sabatino: “Una didattica che apre la mente e il cuore”

Un Programma che Unisce l’Europa

Il progetto Erasmus, il cui nome rende omaggio a Erasmo da Rotterdam, teologo e umanista olandese, è da decenni il simbolo dello spirito interculturale che anima lo scambio e la collaborazione tra gli Istituti Superiori e le Università europee.

Nato nel 1987 come “Sistema di Azione della Comunità Europea per la Mobilità degli Studenti Universitari,” si è evoluto nel tempo in Socrates e oggi in Erasmus+, unificando in un unico scenario tutte le iniziative dell’UE per l’istruzione, la formazione, l’educazione degli adulti e lo sport.

L’Esperienza 2025: Dalla Spagna al Portogallo e Francia

L’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli si conferma promotore di questa fondamentale opportunità formativa.

“Si tratta di uno strumento fondamentale per potenziare le competenze linguistiche e culturali dei nostri allievi, di cui abbiamo già diverse volte sperimentato l’efficacia,” ha sottolineato la Prof.ssa Angela Di Sabatino, Docente di Lettere e Referente Erasmus d’Istituto. Lo scorso anno, 23 studenti sono stati in Spagna, a Valladolid, mentre l’ultima tranche di mobilità si è concentrata in due nazioni:

Mobilità in Francia (Novembre)

Studenti coinvolti: 12 allievi delle Classi seconde dell’Alberghiero e dell’Istituto Tecnico.

12 allievi delle Classi seconde dell’Alberghiero e dell’Istituto Tecnico. Accompagnatori: Prof. Alberto Oliva (Referente Progetto Erasmus) e Prof.ssa Marianna D’Amico (Docente di Lingua Francese).

Prof. Alberto Oliva (Referente Progetto Erasmus) e Prof.ssa Marianna D’Amico (Docente di Lingua Francese). Scuola Ospitante: Lycée General et Technologique Alain Borne di Montélimar.

Mobilità in Portogallo

Studenti coinvolti: 10 allievi delle Classi quarte e quinte dell’Alberghiero e dell’Istituto Tecnico (Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing).

10 allievi delle Classi quarte e quinte dell’Alberghiero e dell’Istituto Tecnico (Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing). Accompagnatori: Prof.ssa Angela Di Sabatino (Persona di contatto Erasmus) e Prof.ssa Chiara Brunetti (Referente Progetti Erasmus).

Prof.ssa Angela Di Sabatino (Persona di contatto Erasmus) e Prof.ssa Chiara Brunetti (Referente Progetti Erasmus). Scuola Ospitante: Agrupamento De Escolas De Vilela.

Crescita Culturale e Civica

La Prof.ssa Di Sabatino ha evidenziato come le esperienze si siano svolte in un clima di “calorosa accoglienza e cordialità” da parte delle scuole e delle famiglie ospitanti, le quali hanno supportato attivamente i ragazzi nel loro percorso.

“Queste esperienze sono state altamente educative e formative,” ha spiegato la Prof.ssa Di Sabatino. Gli allievi hanno potuto:

Praticare quotidianamente le lingue straniere.

quotidianamente le lingue straniere. Confrontarsi con stili di vita e tradizioni diverse.

con stili di vita e tradizioni diverse. Sperimentare dal vivo le conoscenze teoriche apprese in aula.

Questo confronto ha favorito un arricchimento non solo culturale ma anche civico, promuovendo la consapevolezza di una “cittadinanza europea a tutto tondo”.

La Vera Ricchezza del Progetto

Il momento del commiato ha visto forti emozioni coinvolgere non solo gli allievi e i docenti, ma anche le famiglie.

“Questa è la vera ricchezza delle progettualità Erasmus+,” ha concluso la Prof.ssa Di Sabatino. “Far vivere ai ragazzi delle opportunità che spesso l’aula non riesce a dare, permettere di uscire dai propri contesti e confini, allargare e potenziare capacità e competenze sul campo creando quella sinergia e armonia che consente a tutti noi di sentirci maggiormente parte di una comunità capace di apprendere dal confronto e dal dialogo.”

Citando un aforisma, “un’esperienza Erasmus arricchisce sempre la vita ed apre la mente”, la professoressa ha aggiunto la sua chiosa personale: “Ma io aggiungerei: anche il cuore…”