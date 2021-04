Share Pin 0 Condivisioni

Energie per Fiumicino: “L’Amministrazione valuti di far ripartire le aree pedonali” –

“Da lunedì 26 aprile il nostro comune, come tutti quelli della regione Lazio, è tornato in zona gialla. Le nuove direttive Nazionali, permetteranno, finalmente, la riapertura degli esercizi di ristorazione che hanno subito delle enormi restrizioni. Fortunatamente, la nostra città è meta ambita di tutti coloro che vogliono passare una giornata all’insegna della buona cucina e del mare, soprattutto durante i fine settimana. Questo porterà sicuramente un affollamento del nostro centro storico e dei luoghi che solitamente vengono presi d’assalto nelle giornate estive e primaverili. Vogliamo ricordare che prima dell’ultimo lockdown la nostra Amministrazione aveva sperimentato la pedonalizzazione di Torre Clementina con grande successo e grande approvazione anche da parte dei commercianti. Ci permettiamo, quindi, di proporre alla nostra Amministrazione, di organizzare le giornate festive e le prossime domeniche, con la pedonalizzazione di alcune aree, così da evitare assembramenti nelle zone cruciali del territorio e di dare una mano alle attività locali, che potranno meglio usufruire degli spazi all’aperto. Siamo certi che la nostra Amministrazione valuti favorevolmente tale proposta e che adotti tutte le possibili soluzioni per istituire la pedonalizzazione su svariate aree del territorio, da Isola Sacra fino ad Aranova.”

Lo dichiara Simone Bianchella di Energie per Fiumicino