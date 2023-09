Elisa Patriarca torna a Ladispoli come Miss Lady Lazio

“La vera vittoria nella vita è essere sereni con sé stessi fare sempre ciò che ci piace e non permettere a nessuno di decidere per noi”

“La vera vittoria nella vita è essere sereni con sé stessi fare sempre ciò che ci piace e non permettere a nessuno di decidere per noi” questo è il messaggio lanciato da Elisa Patriarca in un post social, che torna a Ladispoli come Lady Lazio.

“Ringrazio tutti quelli che hanno avuto un secondo del loro tempo per me, ho sentito il calore fino quaggiù…non me lo aspettavo” aggiunge subito dopo la vittoria.

Patriarca dedica la sua vittoria alle persone che le vogliono bene ma soprattutto alla sua mamma e al suo papà. “Grazie di cuore a tutti, vi voglio bene” conclude.

