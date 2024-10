E’ morta la sciatrice Matilde Lorenzi, caduta in Val Senales durante una sessione di allenamento

Matilde Lorenzi era la giovane promessa dello sci azzurro, ieri durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales in Alto Adige era caduta, sbattendo la testa. I soccorsi sono stati immediati, l’atleta è stata trasportato subito in elicottero nell’ospedale di Bolzano e operata d’urgenza, purtroppo non è bastato a salvarle la vita.

A dare notizia della scomparsa della scomparsa di Matilde, un post su X la Difesa e il ministro Guido Crosetto “esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”.