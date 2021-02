Share Pin 6 Condivisioni

I documenti saranno presentati dal gruppo della Lega al prossimo consiglio comunale su input del delegato alla tutela degli animali Miska Morelli

Due mozioni contro la vivisezione degli animali e dei macachi

Far diventare la città di Ladispoli, una città contro la vivisezione e gli esperimenti scientifici sui macachi. Con questo spirito nascono le due mozioni a firma Lega pronte ad approdare in consiglio comunale.

«La nostra richiesta – ha spiegato il capogruppo Lega, Luca Quintavalle – nasce dalla spinta emotiva dell’ultima sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione ai ricercatori che portavano avanti degli esperimenti sui macachi».

«Tramite istanza del delegato alla Tutela degli animali, Miska Morelli, stabiliamo la presentazione di una mozione che miri a far diventare Ladispoli città libera e contraria a questa procedura che definire barbara è poco».

«La convinzione che il diritto della scienza sia preminente oggi è sconfessata dai principali istituti accademici e scientifici. Addirittura recentemente si è anche pronunciata l’accademia di scienze naturali degli Stati Uniti che ha certificato che gli esperimenti sono predittivi solo se fatti su animali della stessa specie».

«Cerchiamo, dunque – ha proseguito Quintavalle – di far sì che questa procedura barbara termini».

«Se il consiglio comunale approverà la mozione – ha proseguito il delegato alla tutela degli animali, Miska Morelli – saranno affissi agli ingressi della città dei cartelli che indicheranno come Ladispoli è contro queste procedure. Un gesto di umanità».

«Dobbiamo dare voce a chi non si può difendere. Ogni anno in Europa vengono uccisi12milioni di animali per questa ricerca scientifica bigotta e retrograda».

