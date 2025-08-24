Domenica 7 settembre prossima, si verificherà uno dei fenomeni astronomici più spettacolari e attesi dell’anno. Un’eclissi lunare totale in cui il satellite della Terra si trasformerà nell’affascinante “Luna di Sangue”.

Domenica 7 settembre, nella Necropoli della Banditaccia verrà organizzata una passeggiata archeologica e la visione strumentale della “Luna di Sangue”

E a Cerveteri si avrà la possibilità di seguire nei migliori dei modi questo particolare evento.

Grazie all’accoglienza del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e al patrocinio del Comune di Cerveteri, verranno piazzati dei telescopi professionali all’interno della Necropoli della Banditaccia. Per l’esattezza accanto al Tumulo degli Scudi e delle Sedie che si trova accanto al parcheggio principale della Necropoli di Cerveteri.

I telescopi sono messi a disposizione dall’ormai celebre Gruppo Astrofili Palidoro. Famosi a livello internazionale per una loro recente scoperta di un pianeta extrasolare, oltre che per altri contributi scientifici.

L’evento, oltre che dal Gruppo Astrofili Palidoro, è organizzato anche dalla Sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia del Gruppo Archeologico Romano (GAR). Che grazie alla convezione stipulata con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, oltre a manutenere e rendere fruibili le aree esterne che le sono assegnate, organizza all’interno del PACT eventi di valorizzazione come quello del 7 settembre.

Considerando che siamo comunque all’interno di un Parco Archeologico, l’evento più propriamente astronomico sarà preceduto da una passeggiata archeologica, organizzata dai soci del GAR. Passeggiata che percorrerà la Via degli Inferi e i sentieri complanari che si snodano in modo suggestivo all’interno del bosco adiacente al percorso principale.

Questa sarà l’occasione di vivere la Via degli Inferi insieme alle persone che curano quella parte di Parco. Di conoscere la storia di questa via sepolcrale, e di percorrere sentieri inediti e sconosciuti ai più.

La passeggiata archeologica inizierà alle ore 16:00. L’appuntamento è nel parcheggio principale della Necropoli della Banditaccia.

Infine, alle ore 19:00 inizierà la visione dello spettacolo della Luna Rossa e dell’eclissi che genera il fenomeno. Lo spettacolo naturale potrà essere goduto utilizzando dei moderni strumenti di osservazione astronomica. E naturalmente con il supporto degli esperti astrofili del Gruppo Astrofili Palidoro, guidati da Giuseppe Conzo.

L’appuntamento per questa osservazione astronomica è sempre nel parcheggio della Necropoli della Banditaccia.

Tutti e due gli eventi, essendo organizzati da associazioni di volontari, sono naturalmente gratuiti e aperti a tutti.

Per la passeggiata archeologica, per permettere una migliore organizzazione, è preferibile una prenotazione al numero 351 – 7411409