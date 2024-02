Domenica 11 febbraio 2024 Carnevale al Bioparco –

Domenica 11 febbraio 2024 Carnevale al Bioparco

In occasione dell’ultima domenica di Carnevale, l’11 febbraio 2024 il Bioparco propone una tariffa speciale: i bimbi mascherati fino a 10 anni di età avranno diritto all’ingresso a 10€ (anziché €14).

Dalle ore 11.00 alle 15.00 si potrà partecipare al percorso animato dal titolo ‘I vestiti degli animali’, una visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti. E ciò vale sia per le prede, come gli insetti che si confondono con la corteccia, che per i predatori, come le tigri che si rendono invisibili. La visita guidata toccherà le aree di: gufi delle nevi, giraffe reticolate, mandrilli, zebre, leopardo e tigre del Bengala.

Nel corso ella giornata sarà organizzata l’attività educativa ‘Chi non si adatta è perduto’. In compagnia di un operatore didattico, si osserveranno da vicino animali molto interessanti come gechi del Madagascar, testuggini dalle zampe rosse, rane freccia, rospi, pogone, axolotl, camaleonti e insetti stecco. Si potrà scoprire come, attraverso la selezione naturale, le forme di vita abbiano trovato adattamenti a volte molto ingegnosi per riuscire a sopravvivere. Inoltre, sarà possibile manipolare diversi reperti come palchi, corna, vertebre di giraffa, uova di struzzo per sperimentarne il peso, la consistenza, la forma e scoprire che ognuno di quei reperti rappresenta l’incredibile risultato di un percorso evolutivo molto lungo. Per questa attività la prenotazione è obbligatoria; si prenota il giorno stesso della visita presso il desk prenotazioni all’ingresso del parco.

Immancabili i pasti degli animali, a cura dei keeper, nel corso dei quali si potranno scoprire gli ingredienti del pranzo di: macachi del Giappone alle ore 11.00, lemuri catta alle 11.30, elefanti asiatici a mezzogiorno, scimpanzé alle 14.00, otarie della California (ore 15.00) e pinguini del Capo (15.30).

Tutte le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto di ingresso.