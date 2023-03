Domani il derby Cerveteri – Ladispoli, il grido di Piano. ” Regaleremo una grande vittoria ai tifosi”

Per il Ladispoli in dubbio l’ex beniamino etrusco, Teti

Il Cerveteri nelle gara più importante della sua stagione, il derby contro il Ladispoli, dovrà fare a meno dei suoi tifosi.

Quella di domani sarà una sfida che sfugge a pronostici, perchè il derby va oltre la classifica e il valore delle squadre.

Entrambe, in lotta per salvarsi, si ritrovano a pochi punti di distanza e hanno un solo traguardo: vincere.

“Ci stiamo preparando alla gara molto bene, concentrati a un match che è difficile ma non impossibile da vincere – ha raccontato il centrocampista Matteo Piano. Dobbiamo prenderci la vittoria, è importante per non arretrare la posizione in classifica. Conosciamo i nostri limiti ma anche i pregi. Con le squadre forti siamo ispirati e facciamo bene, al contrario non riusciamo a prevalere con le formazioni alla nostra portata. Domenica dobbiamo dare il massimo per raggiungere la vittoria, dispiace di non avere il sostegno dei tifosi, ma ci sosterranno da lontano”.

Sul fronte opposto c’è un ex che è rimasto nei cuori dei tifosi, è la Pantera alias Teti. Le ultime notizie non lo danno per certo in campo, visto che ha alcuni risentimenti muscolari. Il bomber è molto legato ai colori etruschi e vederlo dalla parte opposta non fa certo un effetto positivo. E i tifosi si augurano che non segni contro il Cerveteri. NElle file etrusche mancheranno Pugliese e Cruciani, ancora dubbi su chi scenderà dal primo minuto.