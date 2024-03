Oggi è l’equinozio di Primavera, il 30 si torna all’ora solare

Un fenomeno astronomico particolare che vedrà “passare” il Sole davanti all’equatore

Domani è l’equinozio di Primavera: giorno e notte dureranno 12 ore –

Per tradizione domani è il giorno in cui luce diurna e luce notturna dureranno entrambe per ben 12 ore: sarà l’equinozio di Primavera, il primo giorno della bella stagione.

Ovviamente non è esattamente così semplice come ci raccontavano i nonni da piccoli: è un po’ più complicato. Si tratta di un fenomeno astronomico che non ha esattamente una data precisa, ma che, più o meno, può essere osservato tra il 19 e il 24 marzo di ogni anno.

La Terra mostra l’equatore al Sole proprio in questo periodo, segnando uno dei due momenti nell’anno in cui i raggi solari cadono in maniera equidistante sulla superficie planetaria. L’altro periodo dell’anno in cui ciò avviene è, ovviamente, l’equinozio d’Autunno.

La data non può essere sempre la stessa per via dei complessi movimenti che la Terra effettua nell’arco del tempo: si calcola che l’equinozio di Primavera dovrebbe man mano anticiparsi arrivando al punto di cadere il 19 marzo attorno al 2044, mentre bisognerà aspettare il 2100 per vederlo nuovamente cadere il 21 marzo, come da tradizione.

Torna l’ora legale

Al netto poi delle immancabili polemiche, tornerà anche il fatidico momento del cambio dell’ora, al giorno d’oggi sempre meno sentino grazie alla tecnologia che permette a molti dispositivi di regolare l’orario in automatico grazie a Internet.

Il passaggio dall’ora solare a quella legale sarà la notte tra sabato 30 e la domenica di Pasqua: le lancette dovranno essere spostate un’ora avanti e le 2 di notte diverranno le 3.