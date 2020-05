DL rilancio, 55 miliardi a imprese e famiglie

Condividi Pin 4 Condivisioni

“55 miliardi, come due manovre economiche”. Con queste parole il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’approvazione in consiglio dei Ministri del Dl Rilancio.

“Un testo complesso con oltre 250 articoli: all’interno ci sono 25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi. Ci sono 15-16 miliardi alle imprese, che verranno erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi. 600 euro sono previsti per gli autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata Inps. Gli ammortizzatori sociali “crediamo di erogarli ancora più velocemente di come successo fino ad oggi. Non possiamo nascondere alcuni ritardi”.

Per la sanità c’è un ‘tesoretto’ di di 3,25 miliardi. Aumentati del 115% i posti in terapia intensiva.

Il presidente del consiglio ha anche annunciato il taglio di “4 miliardi di tasse”.

Un miliardo e 450 milioni in due anni saranno destinati alla scuola per programmare un rientro dopo l’estate in sicurezza e per programmare l’esame di maturità da svolgere in presenza e sicurezza. Soldi anche per il turismo. Previsto “un bonus vacanze fino al massimo di 500 euro fruibile da tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro”.

“I ristoranti è i bar – ha spiegato il premier – potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap”.

Svolta anche per i lavoratori dell’agricoltura. “Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili», ha spiegato commossa la ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova. “Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato”.

In diretta da Palazzo Chigi Gepostet von Giuseppe Conte am Mittwoch, 13. Mai 2020