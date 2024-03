Divisori corsia Aurelia, Menasci: “Ennesimo incidente mortale”

LEGA Cerveteri, Menasci: “necessario agire a seguito dell’ennesimo incidente mortale accaduto sulla via Aurelia”

Coordinatore Cerveteri Menasci Roberto rende noto quanto segue.

Con riferimento alla mozione che verrà presentata dal Consigliere Comunale Luca Piergientili al prot. dell’Ente locale ceretano, nella mozione succitata, chiederemo di adoperarsi con il MIT e l’ANAS per far posizionare i divisori di corsia nei tratti ad alto scorrimento sulla via Aurelia per i tratti insiti nel territorio ceretano.

Sarà forse il caso di smetterla di dire no solo per motivazioni ideologiche o di steccato?

Troviamo necessario agire a seguito dell’ennesimo incidente mortale accaduto sulla via Aurelia, davanti la stazione di rifornimento di Smaf24h al km 31/32 ogni giorno viene effettuata una inversione a U o un sorpasso su doppia linea continua.

Nel corso degli anni sono avvenuti molti incidenti.

Il giorno 15 febbraio un ragazzo di 23 anni ha perso la vita perché un camion per uscire dalla stazione di rifornimento ha effettuato un inversione di marcia!!!

Comunque, la Lega Salvini è il partito del buonsenso e del retaggio italiano nel realizzare grandi opere, come del resto Matteo Salvini sta dimostrando con i cantieri sbloccati, Orte Civitavecchia, recupero e ampliamento porto Civitavecchia ecc. Ecc….. E se c’è uno sviluppo positivo per la cittadinanza di Cerveteri ne siamo assai lieti, quello lo puo’ proprio attuare peraltro trattandosi di infrastrutture, siamo pronti a dare man forte per ogni eventuale aiuto.

A questo scopo ci stiamo interessando con il Coordinatore Regionale Davide Bordoni e il Coordinatore Provinciale Angelo Valeriani proprio per vedere come procedere, in quanto quel tratto compete a Fiumicino, a Cerveteri ma la gestione è di ANAS.

Cara Sindaco Gubetti, a volte chi siede dall’altra parte può vedere ben oltre e magari arricchire le Vostre azioni.

Doveroso ringraziamento al Consigliere civico di opposizione Piergientili per la fattiva collaborazione.

Ribadiamo il concetto, anche se siamo parte avversaria, rimaniamo a disposizione della giunta Gubetti per le opere necessarie al bene della cittadinanza.