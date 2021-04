Share Pin 2 Condivisioni

I due consiglieri d’opposizione a Cerveteri attaccano l’Amministrazione sulla perdita dei fondi sulle disabilità gravi

Distretto socio sanitario, De Angelis e Orsomando vogliono chiarimenti –

“Leggiamo con rammarico e grande preoccupazione, le accuse mosse dal Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando al Comune di Cerveteri”, così intervengono i consiglieri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando.

Si tratta della questione del Distretto Socio sanitario e del bando da 1,2 milioni di euro di fondi per le disabilità gravi.

“Le gravissime esternazioni del Sindaco Grando, metterebbero in evidenza l’inefficienza dell’Amministrazione Caerite (Comune Capofila), nella gestione dei progetti finalizzati al reperimento di risorse importanti e fondamentali per le persone affette da patologie gravi residenti nei due comuni.

Inoltre il Sindaco Grando parla di un non giustificato silenzio da parte del Sindaco Pascucci, nonostante sia stato informato dallo stesso con diverse comunicazioni e di alcuni progetti inviati in visione al Dirigente del Comune di Cerveteri dall’incaricata del Comune di Ladispoli per poi essere pubblicati e che, però, si sono bloccati nei gangli della macchina amministrativa nonostante le sollecitazioni.

Del resto, qualche tempo fa, responsabilità di un certo tipo a carico dei nostri Amministratori erano già probabilmente emerse con tanto di pseudo scuse”.

“È chiaro che come consiglieri comunali chiediamo immediatamente un chiarimento concreto e in immediato intervento dall’assessore Cennerilli e dal Sindaco Pascucci.

La situazione è delicata e proprio oggi abbiamo preso l’impegno in radio di fare chiarezza a favore di chi sta soffrendo”, concludono.