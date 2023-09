Disagi dei pendolari della FL3: tavolo tecnico in Regione

Si è svolto ieri presso la sede della Regione Lazio un incontro tra l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera e i rappresentanti di Trenitalia e Rfi per fare il punto sui disservizi che si sono verificati a partire dalla prima settimana di settembre sulle linee ferroviarie del Lazio.

«Si è trattato di un incontro doveroso per capire i tempi per il ripristino del regolare servizio e i motivi alla base delle anomalie che hanno costretto la soppressione di un numero importante di treni. La Regione Lazio è al fianco dei propri cittadini vittime di gravi e straordinari disservizi. In questo senso, abbiamo chiesto a Trenitalia e Rfi il massimo impegno affinché la situazione torni al più presto nella regolarità», ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera.

All’incontro, richiesto dall’assessore e dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, hanno partecipato – relativamente alle problematiche della Roma-Viterbo – i sindaci di Morlupo, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano, Anguillara Sabazia e Campagnano Romano, oltre al rappresentante del Comitato Pendolari FL3 Bracciano.

I rappresentanti di Trenitalia e Rfi hanno assicurato la ripresa di oltre il 65 per cento del servizio in tempi rapidi, e la progressiva normalizzazione del traffico il prima possibile.

«Auspichiamo – ha aggiunto l’assessore Ghera – che questo cronoprogramma venga rispettato e che sia Trenitalia sia Rfi possano trovare le opportune soluzioni strutturali a tutela dei cittadini del Lazio, affinché queste problematiche non si presentino più in futuro».