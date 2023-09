Differenziata, Bucchi: “Caos in tutta la città, poca informazione ai cittadini”

Il consigliere di minoranza: “I cittadini non hanno ricevuto nulla nelle cassette postali”

“Ancora una volta l’amministrazione comunale di Cerveteri predica bene ma razzola male. Nell’ultimo consiglio comunale del 13 settembre, infatti, tra le varie comunicazioni, la Sindaca Elena Gubetti annunciava l’avvio del calendario unico in tutto il territorio comunale per la raccolta differenziata finalizzato ad un miglioramento del servizio d’igene. Nella stessa circostanza chiedevo se si stava provvedendo di dare la giusta informazione della variazione ai cittadini utenti, la Sindaca Gubetti assicurava la distribuzione di un volantino di istruzione e talloncini adesivi da applicare ai secchielli, in tutte le cassette postali entro la data di adozione del nuovo calendario di raccolta da parte della ditta incaricata del servizio fissato per il giorno lunedì 18 settembre. Peccato, però, che a tutt’ oggi 20 settembre le istruzioni in discussione non sono state ancora distribuite nel modo annunciato e più sicuro per un efficiente distribuzione, informazione. Infatti, si sarebbero potuti utilizzare gli stessi operatori ecologici incaricati dello svuotamento dei secchielli, affinché dette istruzioni arrivassero a tutti e nel modo annunciato, invece, secondo quanto viene riferito è stato distribuito un volantino presso i mercati settimanali e attraverso i social raggiungendo in questo modo solo una piccola percentuale della popolazione interessata. Vedasi caos che si è venuto a creare tra gli utenti, e in particolar modo in quelli delle cosiddette zone denominate case sparse nei primi due giorni di adozione del nuovo calendario di raccolta. Possibile che a Cerveteri sono difficili anche le cose facili?”