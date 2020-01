Condividi Pin 21 Condivisioni

“Qualcuno nel nostro territorio continua indisturbato a bruciare materiale sconosciuto durante la notte”

De Angelis e Orsomando, lamentele per l’aria irrespirabile-

“Tanta gente non ne può più”, queste le lamentele espresse via social da parte di De Angelis e Orsomando, denunciando la situazione dell’ “Aria irrespirabile a causa di qualcuno che nel nostro territorio continua indisturbato a bruciare materiale durante la notte”.

Scrivono: “Noi già il 13 Ottobre 2019 avevamo presentato una dettagliata interrogazione al Sindaco che dopo non avere rispettato i tempi stabiliti dal regolamento per la risposta (30 giorni), ci ha anche preso in giro durante lo svolgimento di due consigli comunali tra ottobre e Dicembre dicendoci che ci avrebbe risposto celermente”.

“Siccome tale comportamento risulta essere inadeguato nel rispetto della legge, siamo nostro malgrado, costretti ad agire attraverso gli organi competenti”

“Queste le domande a cui il Sindaco non risponde da circa 90 giorni:

-Quali iniziative l’amministrazione ha intrapreso per verificare tale disagio;

– Quale è la causa di questa emissione dei cattivi odori; –

Sono odori che possono causare danni alla salute dei cittadini; –

Come l’amministrazione intende procedere per risolvere il disagio”

“Se l’ARPA, agenzia responsabile del controllo dei dati, è stata già allertata ed è intervenuta e come ha eventualmente documentato la provenienza delle puzze di questi giorni e dell’esclusione di qualsiasi fonte di emissioni di carattere chimico limitrofe alla città, potenzialmente dannose alla salute”.