Darsena Romana riprende le attività

MareLibera Lazio è la manifestazione con cui gli Amici della Darsena Romana aps hanno voluto rilanciare le attività di Unione Vela Solidale. Due giorni di mare con veleggiate, gare di pesca e sfide a dragon boat ma soprattutto di ritrovarsi tra amici e programmare progetti per il nuovo anno di attività. Momento clou della manifestazione è stata infatti la tavola rotonda alla quale Nino Testa, presidente dell’Associazione, ha chiamato a raccolta i soci e le associazioni e cooperative che negli anni hanno collaborato con la Darsena. La tavola rotonda moderata da Maria Pia Granisso ha visto la partecipazione di alcune dei principali attori che coniugano l’impegno nel settore sociale con la passione per la vela. Ubaldo Lucci, attualmente Presidente nazionale di Unione Vela Solidale ha così portato l’esperienza della cooperativa sociale Arcobaleno di Frascati al cui interno sono nati i Ladri di Carrozzelle che a fine serata hanno allietato il pubblico presente. L’Associazione Antonia Vita di Monza ha esposto il progetto contro l’abbandono scolastico con A scuola per mare, 100 giorni a vela. E poi L’Oasi di Trevignano, che si è avvicinata nell’ultimo anno agli Amici della Darsena instaurando subito una condivisione e una intensa collaborazione, Alice Nova di Tarquinia un partner storico con cui si sono condivisi già una serie di progetti, il professor Fabio De Siati che ha portato l’esperienza degli studenti dello Stendhal di Civitavecchia in molti progetti di vela e di mare e infine l’Associazione Forma Mentis di Salerno. “Sono stai anni difficili anche per noi” ha spiegato Nino Testa “Ma pian piano stiamo ricostruendo quella rete di relazioni che in tutti questi anni ha visto l’Associazione realizzare una quantità infinita di attività. Anche per questa attività devo ringraziare la Conad che ci rifornito con generosità di cibo e bevande, il Circolo Tirreno e la Capitaneria di Porto che ci hanno supportato per la veleggiata. Ora contiamo di ripartire con il vento in poppa” La due giorni si è conclusa con un momento conviviale e con la bella esibizione canora della cantante lirica Elena Danusia.