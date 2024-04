Passeggiate salutari in occasione della Giornata della Terra

Dalla biblioteca di Santa Marinella a Castrum Novum –

Proseguono le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha voluto promuovere e organizzare in occasione del 22 aprile, Giornata della Terra e che ha preso il via lo scorso weekend con un programma ricco di proposte.

Una Passeggiata Salutare, all’aria aperta, che partirà alle ore 9:00 e per circa due chilometri e mezzo percorrerà il Lungomare Guglielmo Marconi per giungere a Castrum Novum, sarà il prossimo appuntamento fissato per questo sabato 20 Aprile.

“Si tratta di un breve cammino che abbiamo pensato per le famiglie, per i ragazzi e per tutti coloro che con scarpe comode vogliano abbandonare l’auto e unirsi in questa simbolica passeggiata per la Terra. Un modo per sensibilizzare i cittadini alla salvaguardia del nostro pianeta e alla tutela del patrimonio naturale.

Si giungerà a Castrum Novum, dove i volontari del Gatc e gli archeologi saranno a disposizione per la visita guidata agli scavi dell’antica città romana, anch’essi un patrimonio da difendere e valorizzare. Invito quindi i cittadini a partecipare alle iniziative che ci sono in programma”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

Domenica mattina sarà possibile invece visitare la Riserva Naturale di Macchiatonda, aperta per l’occasione e dove si potrà accedere liberamente o prenotando una visita con guida.

“Un’area protetta che è punto di riferimento per l’educazione ambientale e che da anni accoglie le Scuole del territorio e collabora con Istituti di ricerca e Università. Al suo interno si potrà fare Birdwatching, cioè, avvistare varie specie di uccelli nel loro habitat naturale. Un modo questo per avvicinarci alla natura e comprendere che va rispettata e salvaguardata”, ha spiegato il sindaco Tidei.

Lunedì pomeriggio, alle ore 17:30 presso il Campo Sportivo di via delle Colonie, ci sarà “Un albero per Amico”, dove gli allievi delle Scuole calcio pianteranno alcuni alberi a simboleggiare l’amore per l’ambiente e per la Terra.