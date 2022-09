Dal 6 all’11 settembre tanti nuovi appuntamenti al Castello di Santa Severa –

Continuano gli appuntamenti di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

L’ultima settimana della rassegna che ha animato l’estate del Castello di Santa Severa con un fitto programma di musica e teatro comincia con Neri Marcorè martedì 6 settembre. Con lo spettacolo “Le mie canzoni altrui” Marcorè presenta al pubblico il suo lato artistico più legato alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Durante il concerto Marcorè spazia nel mondo dei cantautori italiani e internazionali, dal folk al pop, tra pezzi noti e meno noti, tutti in qualche misura rappresentativi della sua formazione musicale ed esistenziale.

Si prosegue mercoledì 7 settembre con l’atteso concerto di Tananai, che porta sul palco del Castello di Santa Severa tutta la sua energia. Dopo l’esperienza sanremese dello scorso febbraio con “Sesso Occasionale”, singolo certificato disco d’oro con più di 30 milioni di stream, continua l’ascesa di Tananai con i singoli “Baby Goddamn” uscito a marzo, “Pasta” uscito a luglio e la hit estiva che sta facendo cantare e ballare dal 3 giugno, in testa a tutte le classifiche: “La Dolce Vita”, insieme a Fedez e Mara Sattei.

Giovedì 8 settembre si balla al Castello con Spaghettiland, firmato Spaghetti Unplugged, l’open mic più celebre d’Italia che darà la possibilità di esibirsi anche ad artisti emergenti. Ospite speciale della serata è Dargen D’Amico. Il rapper milanese sale sul palco con gli ultimi successi presenti nell’album “Nei sogni nessuno è monogamo”, il suo decimo album in studio. Previste anche le esibizioni del cantautore romano Citrieste con il suo repertorio ibridato da sfumature indie/pop rock e punk, di Drko, nuovo volto dell’etichetta Honiro Label il cui nome d’arte si ispira al film “Donnie Darko”, e di DROPKICK.

Venerdì 9 settembre torna il teatro con lo spettacolo “La prova generale”, a cura dell’Associazione Culturale di Civitavecchia Tiaso Teatro: un atto d’amore meta-teatrale, leggero e incalzante, a Shakespeare. Protagonista un visionario regista e un’improbabile compagnia teatrale che, passando per surreali provini, demenziali lavori sul personaggio e una infinita quantità di variazioni sul tema, decidono di portare in scena Macbeth.

Gran finaledomenica 11 settembre con l’atteso concerto di Motta in full band, uno dei live show più acclamati da pubblico e critica. Motta presenterà dal vivo il suo percorso musicale iniziato, come solista, nel 2016 con l’album d’esordio “La Fine dei Vent’Anni” (Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima), proseguito nel 2018 con “Vivere o morire” (Targa Tenco per la categoria miglior disco in assoluto) e nel 2021 con “Semplice”, il suo terzo album.

Tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini legati alla natura e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito http://www.castellodisantasevera.it/

Oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport con il Villaggio dello Sport, la rassegna multisport gratuita che offre la possibilità a tutti di trascorrere giornate intense all’insegna del benessere, del divertimento e della socializzazione, a cura del CONI Lazio in collaborazione con LAZIOcrea SpA, la Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella.

In concomitanza con la chiusura della rassegna estiva culturale e artistica del Castello di Santa Severa, infatti, il 10 e 11 settembre va in scena l’ultimo atto del Villaggio dello Sport. Dopo due mesi di apertura, con migliaia di persone che nei weekend e in tutta la settimana di Ferragosto hanno partecipato con entusiasmo alle molteplici attività sportive, per sabato 10 e domenica 11 settembre è in programma una vera e propria festa finale che vedrà alternarsi nei due giorni i tecnici qualificati di 15 discipline sportive. Dalle ore 11 alle 19, dunque, ci sarà la possibilità di praticare canottaggio, surf, wing foil, pallavolo, stretch & tone, rugby, tennis tavolo, pallavolo, calcio, karate, pugilato, hockey su prato, ginnastica, scherma e bocce. Il programma aggiornato sarà pubblicato sul sito ufficiale http://www.castellodisantasevera.it/

Ma non finisce qui, laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.