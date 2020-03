Condividi Pin 0 Condivisioni

Obbligatorio per coloro che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni

Da oggi seggiolini antiabbandono a bordo. Fioccano le multe

E’ entrato in vigore, per i conducenti residenti in Italia che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni, l’obbligo del dispositivo antiabbandono.

Perché il dispositivo sia a norma è necessario che le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali rispondano ai criteri fissati dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019 e in particolare, alle prescrizioni elencate nell’allegato A dello stesso decreto.

E’ quindi ora d’obbligo avere installato il dispositivo antiabbandono sui seggiolini destinati ai bambini di età inferiore ai 4 anni.

Lo scorso 7 ottobre, infatti, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli.

Sul seggiolino è stato collocato un sistema di allarme che, connesso allo smartphone, ricorderà al guidatore, tramite un segnale sonoro, della presenza del piccolo passeggero a bordo, prima che lo stesso guidatore esca dal veicolo.

Una misura che si spera possa evitare i tragici casi di cronaca.

Fioccano le multe dagli 81 ai 326 euro nei confronti del conducente (con decurtazione di 5 punti dalla patente).