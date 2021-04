Share Pin 0 Condivisioni

Dai ristoranti e i bar aperti solo all’aperto, al coprifuoco alle 22 agli spostamenti con o senza pass a seconda del colore della Regione che si vuole raggiungere

Da oggi nel Lazio si torna in zona gialla: ecco cosa si può fare –

La Regione Lazio insieme a Lombardia, Veneto e Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna tornano in zona gialla.

BAR E RISTORANTI

Riaprono bar e ristoranti a pranzo e a cena ma solo all’aperto. Si potrà stare seduti al tavolo in massimo quattro persone a meno che non si tratti di conviventi.

La distanza tra i tavoli è fissata a un metro.

Dal primo giugno invece, solo in zona gialla, si potrà pranzare anche al chiuso. La cena sarà invece servita sempre all’aperto.

Da oggi nel Lazio si torna in zona gialla: ecco cosa si può fare

Per quanto riguarda i bar il servizio dovrà avvenire al tavolo. Si potrà servire al banco solo “in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto” con il servizio ammesso fino alle 18.

In zona arancione come in zona rossa bar e ristoranti restano chiusi con la possibilità solo dell’asporto (fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per enoteche, vinerie e ristoranti). Sempre consentita la consegna a domicilio.

SCUOLA

Da oggi si torna in classe anche nelle scuole superiori. La presenza è garantita dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70 al 100%.

UNIVERSITA’

In zona gialla e arancione tornano le lezioni in presenza anche all’università. Nelle zone rosse si raccomanda invece di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Restano chiuse palestre e piscine. Da oggi sarà consentita all’aperto qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Dal 15 maggio sarà consentita in zona gialla l’attività delle piscine all’aperto e dal 1° giugno quella delle palestre.

In zona arancione è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto anche in aree attrezzate e parchi pubblici e con il rispetto della distanza di 2 metri per l’attività sportiva.

Possibile recarsi in centri e circoli sportivi pubblici e privati del proprio comune o in assenza di queste strutture in comuni limitrofi per svolgere esclusivamente all’aperto attività sportiva di base. Vietato l’uso degli spogliatoi.

In zona rossa sospese le attività sportive di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietato lo svolgimento di sport di contatto.

CINEMA, TEATRI, CONCERTI

Riaprono anche cinema, teatri, sale concerto, live club. I posti a sedere devono essere preassegnati a una distanza di un metro e la capienza consentita è del 50% di quella massima autorizzata e non superiore a 500 al chiuso e 1000 all’aperto.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Gli spostamenti tra zone gialle sono liberi: non serve autocertificazione. Gli spostamenti in entrata o uscita da zona arancione o zona rossa saranno regolati da pass vaccinale (anche se bisognerà vedere cosa accadrà dopo l’avvertimento formale inviato al presidente del Consiglio dal Garante della privacy che ha evidenziato come “la norma appena approvata per la creazione e la gestione delle certificazioni verdi, presenta criticità tali da inficiare se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. E’ quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone”).

TURISMO

Per gli spostamenti tra Regioni per turismo bisognerà munirsi di certificazione dell’avvenuta vaccinazione (con la seconda dose ricevuta da non oltre 6 mesi) o l’esito negativo del tampone da non oltre 48 ore.

In zona gialla fino al 15 giugno si potrà raggiungere un’altra abitazione privata in un numero massimo di quattro persone che potranno portare con sé figli minori, di età anche superiore a 14 anni. Gli spostamenti potranno avvenire tra regioni gialle differenti e in zona arancione solo all’interno del proprio Comune.

PASS VACCINALE

Il pass potrà essere ottenuto da chi ha effettuato il ciclo completo di vaccinazione (dura sei mesi dal termine del ciclo prescritto), da chi ha avuto il covid ed è guarito e da chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (entro 48 ore prima).

(torna a baraondanews)