Prodotto da Edizioni Viale Carso – Ciampi Editore, per “Flipped Prof” è la terza opera in due anni

Da oggi in vendita il nuovo libro di Marco Mellace “Riassunto illustrato di storia di Roma Antica” –

di Marco Di Marzio

Da oggi in vendita il nuovo libro di Marco Mellace “Riassunto illustrato di storia di Roma Antica”

Affascinante, grandiosa, eterna; è Roma Antica, che ancora una volta ha avuto l’opportunità di poter sfoggiare tutta la sua bellezza grazie ad un lavoro, posto a metà tra tecnologia e letteratura. Tutto ciò è riconducibile all’operato di un uomo, che il mondo intero ha potuto conoscere in questi ultimi anni per la ventata di novità da lui apportata nella didattica e nell’apprendimento, divenuti facilmente accessibili e interessanti grazie a contenuti multimediali e multidisciplinari resi possibili dai prodigi offerti dall’informatica. Un nome e un cognome, Marco Mellace, e come naturale un soprannome, “Flipped Prof”, che tradotto significa “Professore Capovolto”, che prima con un video riprodotto sul suo canale YouTube ed ora con un libro che uscirà oggi, venerdì 10 marzo 2023, ha voluto proporre letteralmente un “Riassunto illustrato di storia di Roma Antica”. Un opera che non solo nel titolo, ma soprattutto nel corpo ricorda a tutti l’importanza del passato, con una sottolineatura sui fatti e gli aneddoti che ne spiegano le ragioni e perché è fondamentale riscoprirli, studiarli, conservarli. Un impegno dalla portata tale che spinge da ultimo chi scrive ad approfondire l’argomento decidendo di contattare telefonicamente l’autore, Mellace, per una breve intervista utile a conoscere dimensione, struttura e dettagli di un video divenuto ora un libro.

Caro Marco, nel ringraziarti per lo spazio concesso, ti chiediamo innanzitutto quali emozioni si provano nel veder pubblicato un libro dedicato a Roma Antica?

Tantissime, poiché so bene che questo libro andrà ad aiutare molti ragazzi, che hanno difficoltà, ad avere un quadro di insieme di Roma Antica e di poter apprendere con facilità la complessità della storia della civiltà romana.

Come è nata l’idea del video prima e del libro poi?

È nata rivedendo tutti i vecchi filmati che avevo creato sulla storia romana, 37 per l’esattezza, racchiusi in una playlist, che vanno dalla nascita di Roma Antica alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Dunque, partendo da quanto fatto ho sentito l’esigenza di creare un riassunto capace di dare una visione di insieme facile e immediata sull’argomento.

Marco Mellace

Come si struttura l’opera?

L’opera si struttura attraverso un racconto molto semplice, diviso in tre sezioni: età monarchica; età repubblicana; età imperiale. Viene aperta dalla Prefazione redatta dallo storico e scrittore Andrea Frediani, uno dei miei autori preferiti e che si occupa nello specifico di saggi su Roma Antica e di romanzi storici, e conclusa dalla postfazione del giornalista Marco Di Marzio, che da alcuni anni segue con passione e attenzione le mie attività divulgative. Oltre a queste abbiamo una sezione comprendente contenuti speciali, come degli schemi promemoria dedicati ad esempio alla dinastie giulio-claudia, severi, flavi. Poi vi è il corpo del riassunto e alla sua conclusione vi sono altri contenuti speciali riguardanti le mappe territoriali della storia di Roma. Il tutto è illustrato esclusivamente con materiale divulgativo creato da me.

A quale casa editrice dobbiamo l’onere di aver sostenuto questo progetto editoriale?

Ciampi Editore – Edizioni Viale Carso, Roma. Tale Casa Editrice ha creduto fortemente in questo progetto editoriale, dopo il successo ottenuto da “Flipped Prof – Storia di Passione e di Condivisione – La didattica ai tempi della pandemia”, edito da Discendo Agitur, sempre per Ciampi Editore.

Verso quale pubblico è destinata?

In prima battuta agli studenti con difficoltà nell’apprendimento o disturbi specifici e bisogni educativi speciali, ma anche a persone e appassionati di storia che hanno voglia, o sentono l’esigenza, di avere una visione d’insieme di Roma Antica, attraverso un testo ricco di illustrazioni e parole semplici.

Per te questo non è il primo lavoro letterario, puoi parlarci delle precedenti uscite?

Si, questo per me è il terzo libro. Infatti, precedentemente a questa pubblicazione ho dato in stampa “La Divina Commedia, riassunto completo di “Flipped Prof” e poi, come detto prima, “Flipped Prof – Storia di Passione e di Condivisione – La didattica ai tempi della pandemia”. Il primo, nato da un video tra i più visti sul mio canale YouTube “Flipped Prof”, è edito da Amazon, mentre il secondo come già detto è prodotto da Discendo Agitur – Ciampi Editore ed è dedicato alla mia attività didattica, digitale e multidisciplinare seguita da un pubblico sempre più numeroso durante il primo lockdown.

Il video dal quale nasce il libro dove è possibile vederlo?

Sul mio canale YouTube “Flipped Prof”, giunto ad avere oltre 37.400 iscritti e 9 milioni di visualizzazioni. Su questa piattaforma sono presenti due versioni, una della durata di 46 minuti e l’altra di 25 minuti. La prima, tra le altre cose, contiene episodi meno conosciuti della storia di Roma Antica come le campagne germaniche di Massimino il Trace, la seconda invece comprende le tappe fondamentali della storia di Roma studiate a scuola.

Questo video e questo libro sono i soli lavori da te realizzati su Roma Antica?

No assolutamente. Ci sono almeno circa 200 video, tra ricostruzioni 3D e contenuti didattici in 2D creati da me, all’interno del mio canale YouTube dedicati appositamente a Roma Antica. Anche da questo è nata l’idea del libro uscito oggi.

Progetti futuri?

Ai tre libri enunciati, intendo dire che sono inoltre coautore di “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo – Tremila anni tra storia e immagini”, edito da CISU, di prossima uscita. Tornando alla domanda, posso dire semplicemente di continuare sempre a creare video di questo tipo. Molti di essi sono divenuti i più cliccati della rete, certificato da YouTube Rank, segno di come questa mia attività sia un elemento divenuto importante nell’apprendimento scolastico moderno.

A chi vuoi dedicare questo nuovo lavoro letterario?

A mio padre e mia madre, che ora non ci sono più ma che mi hanno sempre dato quella fiducia nel credere ai traguardati ora raggiunti e quelli futuri. Una dedica in coppia, dopo quelle fatte singolarmente a mio padre nel “La Divina Commedia, riassunto completo di “Flipped Prof” e a mia madre su “Flipped Prof – Storia di Passione e di Condivisione – La didattica ai tempi della pandemia”.

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=FcPUE1LKCis&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=8S8b63Ymwg4