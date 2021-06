Cucciolo di cerbiatto salvato dalle Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri –

Cucciolo di cerbiatto salvato dalle Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri.

A darne la notizia, attraverso il proprio profilo Facebook, lo stesso gruppo queste parole:

“La forza per rialzarsi. Era quella che mancava a questo cucciolo dopo una rovinosa caduta che perciò restava steso in balia degli eventi, muggendo disperato in direzione della sua mamma che non riusciva a raggiungerlo. Fortunatamente una coppia di ciclisti in mountain bike l’ha notato e ci ha chiamato immediatamente. Per gli agenti giunti sul luogo non è stato facile rimetterlo sulle sue zampe, tanto era debilitato e stanco da far temere il peggio. Solo dopo essersi procurati del latte di pecora da un pastore nelle vicinanze e aver costruito una “mammella” di fortuna con un guanto in lattice il cucciolo spaventato ha cominciato a poppare ritrovando in quel gesto naturale la sua forza per riattaccarsi alla vita. Per gli agenti è stata un’emozione indescrivibile vederlo rialzarsi per compiere, con le sue zampe incerte, i suoi primi passi. Monitorato per alcune ore è stato poi riportato alla sua mandria dove la sua mamma lo aspettava in trepida attesa, avendo gli agenti operato per tutto il tempo sotto il suo vigile e accorato sguardo .Non c’è stato il tempo di scattare una foto migliore della mamma con il piccolo, perché questo subito si è nascosto sotto la sua pancia, il luogo più sicuro per lui e più simile al nostro umano abbraccio materno. Ciononostante, gli agenti non avrebbero potuto desiderare altro che conservare nella loro memoria l’immagine di una famiglia riunita.”