Covid, Rt cala a 0,86. Scende incidenza

Cala ancora, dopo tre settimane di aumento, l’indice Rt in Italia. Nell’ultima settimana si attesta a 0,86 contro 0,89 della scorsa settimana: emerge dalla riunione della cabina di regia ministero-Iss-Regioni per la valutazione dei dati. Nessuna regione è a “rischio alto”,4 sono a rischio moderato, le altre basso. Solo Umbria e Molise hanno un Rt sopra a 1. Lombardia, Toscana e Calabria sopra soglia critica per ricoveri. Anche l’incidenza risulta in calo, tornata sotto quota 100 casi su 100 mila abitanti da ottobre scorso.