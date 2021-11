Covid, nel Lazio 449 nuovi casi e 12 decessi: il bollettino di lunedì 8 novembre 2021 –

Oggi, lunedì 8 novembre, nel Lazio su oltre 9mila tamponi molecolari e oltre 17mila tamponi antigenici, per un totale di oltre 27mila test si registrano 449 nuovi casi positivi, 248 in meno rispetto a ieri e 445 le persone guarite. Sono 12 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 10 in più di ieri. A Roma città i contagi sono stati 212. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’1,6%, mentre nelle province i nuovi contagi sono 76. Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 10926. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 510, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 61. In isolamento domiciliare ci sono 10355 persone. In totale sono morte 8839 persone e ne sono guarite 380003. Il totale dei casi esaminati è di 399768.