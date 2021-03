Share Pin 1 Condivisioni

I casi in aumento sono attribuiti alla virulenza delle varianti, al cluster nella scuola e al comportamento sbagliato dei singoli

Covid a Ladispoli, Grando: “Colpa di varianti e disobbedienza” –

L’aumento di casi a Ladispoli per il Sindaco Alessandro Grando è da attribuire alle varianti del coronavirus, più contagiose.

Lo ha dichiarato a Fabio Bellucci durante la trasmissione “Cambia il mondo” di questa mattina.

“Ci sono poi circostanze che possono aggravare il virus – spiega il primo cittadino di Ladispoli – e sicuramente stiamo pagando il cluster che si è verificato nella scuola di Ladispoli”

Nel focolaio sono rimaste coinvolte decine di persone, docenti, personale scolastico e studenti “che poi hanno certamente coinvolto i vari nuclei familiari”.

Ma il Sindaco punta il dito anche nei confronti di chi non rispetta le disposizioni: “Non hanno capito che bisogna comportarsi in un determinato modo per non contagiarsi”

“Questo però – dice Grando – riguarda il comportamento personale, dentro casa, dove non si può esercitare un controllo”.

Al Sindaco di Ladispoli però viene anche chiesto qual’è l’impegno delle forze dell’ordine per contrastare i comportamenti sbagliati in pubblico.

“Le forze dell’ordine sono quelle che sono: sedici agenti della Polizia locale e anche i Carabinieri, in attesa di rinforzi, oggi fanno i conti con i problemi di personale”, spiega.

“Ho chiesto alle varie forze dell’ordine di darci una mano e di intensificare i controlli. Questo lo stanno facendo. Anche la polizia di stato sta intervenendo da Civitavecchia”, assicura Grando.

Poi aggiunge che “il problema non è il posto di blocco piuttosto che fare la multa in più o in meno, perché non si risolve il problema alla radice”.

“Bisogna mettersi in testa che ci sono delle regole da rispettare: non è solamente l’aspetto legato ai controlli”.