Share Pin 75 Condivisioni

Le strutture e i luoghi pubblici sottoposti alle limitazioni

Covid-19, quasi 200 positivi a Ladispoli. Grando: ”Insieme possiamo superare questo momento”

“In base all’ultimo resoconto fornito dalla Asl nella nostra città oggi sono stati registrati 19 nuovi casi di Covid-19 e 2 guariti, per un totale di 199 positivi attuali. 92 sono invece le persone poste in regime di isolamento domiciliare” ha dichiarato il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

“Purtroppo oggi ci è stato comunicato anche il decesso di una nostra concittadina di 70 anni che aveva contratto il virus. Ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la città.

Informo inoltre che, per effetto dei DPCM pubblicati in questi giorni, alcune strutture e luoghi pubblici saranno sottoposti a delle limitazioni:

-Centri anziani di via Milano e via Trapani: chiusi fino al 24 novembre.

-Teatro Vannini: chiuso fino al 24 novembre.

-Centro Arte e Cultura: chiuso fino al 24 novembre.

-Campi di basket e calcio a 5 di via Firenze: chiusi fino al 24 novembre.

-La Grottaccia: chiuso fino al 24 novembre.

La Biblioteca comunale resterà aperta al pubblico per il servizio di ritiro e consegna dei libri, ma con una capienza di posti ridotta nelle sale lettura.

-Servizi comunali Urp e Anagrafe saranno erogati con le modalità elencate nel seguente link:

https://www.facebook.com/111026565651514/posts/3514760308611439/?d=n.

Rinnovo nuovamente l’invito, rivolto a tutti i cittadini, a rispettare le regole: in particolare indossare la mascherina, osservare il distanziamento sociale e limitare il più possibile gli spostamenti.

C’è bisogno dell’impegno di tutta la nostra comunità per superare questo momento difficile!”