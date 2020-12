Share Pin 25 Condivisioni

Covid-19, i primi tre vaccinati: “Stiamo benissimo”

“Mi sento benissimo, sono emozionata, ma ancora più che emozionata sono inorgoglita”. Così la virologa prof.ssa Capobianchi, direttrice del Laboratorio di virologia dell’Inmi Spallanzani, dopo essersi sottoposta questa mattina al vaccino contro il Covid-19.

“Il vaccino è andato molto bene (…). Sono molto fiera di essere la prima a mettere il volto per questa campagna vaccinale”, ha detto l’infermiera Alivernini a RaiNews 24.

“E’ andata bene (…). L’ho fatto per la mia famiglia, per me e per i miei pazienti”. Così Altobetti ,operatore sociosanitario.

foto adnkronos