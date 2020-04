Condividi Pin 11 Condivisioni

Il Sindaco: “Donate un Uovo, sarà una Pasqua migliore”

Covid-19, a Cerveteri ‘Uovo di Pasqua sospeso’ in dono ai bambini bisognosi

Covid-19, a Cerveteri ‘Uovo di Pasqua sospeso’ in dono ai bambini bisognosi

Mancano poche ore alla Pasqua. Quando andate a fare la spesa, se potete e ne avete opportunità, comprate un uovo di Pasqua in più, e lasciatelo nel carrello solidale posto alle uscite dei supermercati che già hanno aderito alla spesa alimentare.

Passerà nel pomeriggio la Protezione Civile a ritirarli per consegnarli a quei bambini e quelle bambine che quest’anno potrebbero non riceverlo.

Cerveteri è una grande comunità. Donate un Uovo di Pasqua, sarà una Pasqua migliore, per chi lo riceve in dono e per chi lo ha donato.