Buone notizie nel consueto bollettino

Coronavirus, zero casi nella nostra ASL e una guarita a Cerveteri

La Regione Lazio ha comunicato che non ci sono nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4.

È guarita una donna di Cerveteri

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 731 persone e sono stati effettuati 14.864 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale delle 88,00 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

I dati dell’indagine sieroprevalenza al 3 luglio:

Test eseguiti 3006

Test negativi 2933

Test positivi 73

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Campagnano: 1 positivo

Canale M. : 1 positivo

Cerveteri: 1 positivo

Civitavecchia : 5 positivi

Fiano R. : 1 positivo

Ladispoli: 2 positivi

S.Marinella : 1 positivo

Tolfa :1 positivo

Trevignano: 1 positivo

Nel report odierno ci sono 3 positivi in meno (due di Civitavecchia e uno di Santa Marinella), in quanto la bassa positività risultata in data 02/07/2020 in questi casi già guariti non è espressione di contagiosità e non è da considerare, alla luce della nuova circolare della Regione Lazio. Infatti la letteratura scientifica recente dimostra che nel periodo della convalescenza il TNF può risultare nuovamente positivo nel 20% ma non è espressione di contagiosità.

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori