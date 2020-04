Condividi Pin 3 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco Luigi Landi. “Attualmente i casi di positività su Tolfa sono complessivamente 8”

Coronavirus, Tolfa. Un nuovo positivo – Così il Sindaco di Tolfa Luigi Landi dal proprio profino social istituzionale: “Come annunciato dalla Asl nel bollettino quotidiano, a Tolfa abbiamo un nuovo positivo al Coronavirus. Si tratta di un membro di un nucleo familiare già coinvolto e dunque da oltre due settimane in isolamento domiciliare e sotto osservazione delle autorità. La persona sta bene. L’Amministrazione Comunale è in contatto con la famiglia, alla quale va tutta la nostra vicinanza, e con la Asl. Attualmente i casi di positività su Tolfa sono complessivamente 8, tutti gestiti presso il domicilio dei nostri concittadini. Non abbassiamo la guardia: rimaniamo a casa e limitiamo gli spostamenti solo ai motivi strettamente necessari. Allentare l’attenzione sulle misure di igiene e distanziamento significa vanificare gli sforzi condotti finora da tutti”.