Share Pin 1 Condivisioni

Potrebbero dunque continuare a chiudere alle 18 bar e ristoranti anche qualora il Governo decidesse di allentare la presa per le vacanze di Natale

Coronavirus, si va verso il coprifuoco a mezzanotte ma il Lazio dice no: “Noi non apriamo” –

Dal 3 dicembre, almeno per le festività natalizie, il coprifuoco potrebbe tornare a mezzanotte, ma dal Lazio avvertono: “Noi non apriamo”.

“Non rifacciamo gli stessi errori di questa estate – ha detto l’assessore regionale alla salute, Alessio D’Amato come riporta Il Messaggero – e ve lo dice una Regione che forse è l’unica con l’Rt sotto a uno”.

I dati di ieri confermano il rallentamento dei contagi: 36.176 nuovi casi, meno di giovedì pur avendo fatto molti più tamponi. L’Rt nazionale è migliorato scendendo a 1,2 e oggi la cabina di regia esaminerà i 21 indicatori per decidere se ci sono Regioni che devono cambiare fascia.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il ministro Francesco Boccia, non esclude però che alcune Regioni possano diventare rosse anche se per il momento si esclude questo passaggio per Puglia, Liguria e Basilicata.