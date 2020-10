Coronavirus Santa Marinella, Tidei pronto a chiedere la chiusura della città

Share Pin 0 Condivisioni

Il primo cittadino commenta i dati della Regione Lazio. “Se continuerà su questi ritmi tra poco sarò costretto a chiedere la chiusura della città”

Trentaquattro casi positivi nella Perla del Tirreno e il sindaco Pietro Tidei “minaccia” la chiusura della città.

Dopo i dati della Regione Lazio, Tidei ventila l’ipotesi: “Non vorrei arrivarci, ma prima di me ci arriverà qualcun altro”.

Per Tidei sono numeri importanti: “Mai così tanti dall’inizio della pandemia”.

“Troppi irresponsabili in giro che non rispettano le regole” – prosegue – “Ho provato a diffondere raccomandazioni in tutti i modi, ma è stato tutto inutile”.

Il nuovo DPCM permette agli enti locali come Regioni e Comuni di inasprire le limitazioni, in base alle necessità territoriali.

Bisognerà vedere cosa potrà effettivamente fare Tidei a Santa Marinella.