Coronavirus, salgono a 50 gli attuali positivi a Santa Marinella. Tidei: “Emessa una nuova ordinanza per contenere i contagi”

Lo rende noto il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. Nel comunicato i nuovi provvedimenti presi

Così in una nota il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei: “Cari amici dai dati Asl siamo arrivati a 50 positivi. Tanti, anche se molti comuni superano questa cifra di gran lunga. Per questo ho ritenuto doveroso e me ne assumo ogni responsabilità ho provveduto ad ordinare:

la chiusura dei due mercati a Santa Marinella e Santa Severa; il divieto assoluto di transito e stazionamento dalle 19 ,alle ore 24 in Piazza Unità d Italia sino al mare, Promontorio del Porticciolo, chiusura di tutti i parchi e giardini e gli accessi a mare sempre dalle 19 alle 24 e quindi sino alle 5 di mattina in esecuzione de DPCM; accordo con la dirigente scolastica per rimodulare gli orari di entrata ed uscita delle scuole; richiesta alla Sap di incrementare le corse mattutine sia all entrata che all uscita dalle scuole per evitare eccessivi assembramenti e contatti pericolosi sugli autobus; richiesta alla Asl di aprire presso il parco della nuova sede comunale un Drive in per effettuare tamponi rapidi e aumentare così la ricerca di positivi (asintomatici o con sintomi) sul territorio comunale; riapertura del Coc con la firma di decreti ai volontari della Protezione Civile che conferiscono funzioni di supporto al Corpo della Polizia Locale nella lotta al Covid; apertura di nuovi ingressi nei vari plessi scolastici laddove è possibile.

Ma tutto questo rischia di risultare inutile se non cresce la consapevolezza di ognuno di rispettare scrupolosamente le regole: mascherine sempre e ovunque, distanziamento sempre, lavaggio o sanificazione delle mani. Qualche sacrificio basterà a salvare la salute di tutti.”