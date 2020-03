Condividi Pin 0 Condivisioni

Lo comunica in una nota la Asl Roma 4

Coronavirus, primo caso positivo a Rignano Flaminio

Primo caso positivo al Coronavirus anche a Rignano Flaminio. A comunicarlo Asl Rm4.

Attualmente la persona si trova ricoverata all’Ospedale Spallanzani di Roma in buona salute. Isolamento domiciliare invece per i suoi familiari. Avviate le procedure di protocollo per coloro che hanno avuto contatti con il paziente positivo