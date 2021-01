Share Pin 0 Condivisioni

Coronavirus, oggi in Italia 17.533 nuovi casi e 620 decessi –

Sono 17.533 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia con 140.267 tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 620. Ieri i nuovi casi erano 18.020 su 121.275 tamponi. I decessi sono dunque in aumento rispetto agli ultimi giorni: ieri erano stati 414, mercoledì 548.

Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. In totale da inizio epidemia i casi sono 2.237.890, le vittime 77.911. Attualmente sono positive 570.389 persone, 666 meno di ieri.

Sono invariati i pazienti in terapia intensiva, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.587. Gli ingressi giornalieri sono 187. I ricoverati nei reparti ordinari invece aumentano di 22 unità, portando il totale a 23.313. I vaccinati oggi sono 413.121.

Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi sono: Veneto 3.388, Emilia-Romagna 2.026, Lombardia 1.963, Sicilia 1.842, Lazio 1.613, Puglia 1.349.

Un altro medico è deceduto per l’epidemia da Covid-19. E’ Giovanni Canavero, medico di Medicina generale e specialista in malattie infettive. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici Fnomceo. Il totale dei decessi tra i camici bianchi da inizio pandemia sale così a 283.

Molise e Lombardia sono le regioni con il valore dell’Rt puntuale più alto (1.27). È quanto risulta dai dati del monitoraggio del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss) al 5 gennaio 2021 e relativi alla settimana 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021. Sulla base di questi dati l’Ansa ha chiesto al presidente della Regione Molise, Donato Toma, se ritenesse opportuno un inasprimento un inasprimento delle misure di prevenzione e contenimento del Covid. “Già fatto – ha risposto – noi cerchiamo di agire in prospettiva e non in itinere”. In sostanza il governatore ha fatto riferimento a tre ordinanze, la 51 del 7 dicembre 2020, la 2 emessa il 5 gennaio scorso e la 3 del 6 gennaio.

Con un indice Rt puntuale di 0.83 la Campania è una delle regioni italiane che presenta uno dei valori più bassi d’italia. Secondo le indicazioni del governo, tutti i territori con rt sotto l’1 potranno restare in zona gialla a partire dalla prossima settimana.