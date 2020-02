Condividi Pin 0 Condivisioni

Sul proprio profilo Facebook ha raccontato la sua esperienza

Germano Ferri

Coronavirus, medico in quarantena all’Aurelia Hospital per la signora poi risultata negativa – Un giovane medico di Civitavecchia, il Dottor Germano Ferri, profilo facebook: “Buonasera a tutti, vista la vicinanza dimostrata, ci tenevo a comunicare che eseguite tutte le indagini del caso sulla paziente “sospetta” da noi inviata con trasporto speciale presso la struttura dello Spallanzani di Roma, nonostante l’anamnesi fortemente positiva, da primi accertamenti questa risulta NEGATIVA per COVID-19 e fuori pericolo. Dopo quasi 24 ore di isolamento totale e forzato, siamo liberi di tornare finalmente a casa.Una brutta esperienza che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, la quale comunque non mi toglie la voglia di proseguire nel mio lavoro, in prima linea per il bene della comunità. Un abbraccio a tutti e grazie ancora per l’affetto dimostrato.”