275 guariti nelle ultime 24 ore

Coronavirus, in Italia altri 289 positivi. 6 i morti

Il nuovo bollettino di oggi, diffuso dal Ministero della Salute, riporta il numero in aumento di persone decedute per coronavirus in Italia. Sono 6 i morti oggi, sale a 35.129 il numero di chi ha perso la vita.

Ad oggi 246.776 sono i casi positivi totali nel Paese, ovvero 289 più di ieri e 12.616 gli attualmente positivi.

I guariti oggi sono 275 per un totale di 199.031.

Le persone ricoverate con sintomi sono 732, 18 in meno di ieri; mentre 38 i pazienti in terapia intensiva.

Sono stati effettuati fino ad oggi 6.690.311 tamponi, 56.018 in più rispetto a ieri.