Share Pin 18 Condivisioni

Intanto Germania e Canada ne sospendono la somministrazione per gli under 60

Coronavirus: il vaccino Astrazeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria –

Coronavirus, il vaccino Astrazeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria

Astrazeneca cambia nome con il consenso dell’Ema. Si chiamerà Vaxzevria. E cambia anche il bugiardino aggiornato con i possibili e rari casi di eventi avversi tromboembolici.

E’ stata osservata molto raramente una combinazione di trombosi e trombocito accompagnata da sanguinamento, in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria. Casi che si presentano come trombosi venosa (…)

Intanto, mentre Astrazeneca cambia nome, ma ciò non significa che sia un vaccino diverso, in Germania e in Canada ne viene sospesa la somministrazione negli under 60.

In Germania si sono verificati nuovi casi di trombosi cerebrale nei cittadini che si sono sottoposti al vaccino. “Stiamo temporaneamente interrompendo le vaccinazioni con Astrazeneca per gli under 60” ha spiegato la ministra per la salute di Berlino, Dilek Kalayci, citando “nuovi dati sugli effetti collaterali”.

Da qui la decisione di sospenderne la somministrazione per gli under 60 in attesa delle raccomandazioni ufficiali da parte delle autorità sanitarie federali, come riporta Askanews.

Nel frattempo il Canada ha sospeso le vaccinazioni per le persone sotto i 55 anni. La decisione segue le indicazioni della Commissione nazionale sulle vaccinazioni che, nonostante sul territorio canadese non si siano verificati casi mortali, ha preso in considerazione i dati forniti dai vari Stati sugli effetti collaterali del vaccino.

(torna a baraondanews)