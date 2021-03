Share Pin 4 Condivisioni

L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Possibile da oggi effettuare la prenotazione sull’app scaricabile sia per IOS che per Android”

Coronavirus: nel week end fatte 80mila prenotazioni per il vaccino

Coronavirus: effettuate le prime mille prenotazioni tramite l’app “Salute Lazio” –

“E’ da oggi possibile effettuare la propria prenotazione per il vaccino anti Covid utilizzando anche la App Salutelazio. Sono infatti già più di mille le prenotazioni ricevute in questa modalità. La app Salutelazio è scaricabile sia per i sistemi IOS che per quelli Android”.

Lo comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

(torna a Baraondanews)