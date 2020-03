Coronavirus, D’Amato sui decessi allo decessi Spallanzani: “Oggi i risultati delle verifiche autoptiche”

Condividi Pin 2 Condivisioni

Coronavirus: D’Amato: decessi Spallanzani, oggi i risultati delle verifiche autoptiche per stabilire reali nessi con #covid19.

Si tratta dei casi relativi a due pazienti, un uomo di 81 anni e una donna di 82. Il primo era un cittadino del Molise, trasferito dalla RSA San Raffaele di Cassino, la seconda era una paziente trasferita dall’Ospedale di Formia e residente a Formia. Su entrambe la direzione sanitaria ha disposto l’accertamento diagnostico per stabilire le cause di morte.

Questo riscontro sarà importante per determinare realmente se la causa del decesso sia attribuibile al covid19 oppure alle altre patologie di cui erano affetti i due pazient