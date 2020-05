Condividi Pin 13 Condivisioni

I cittadini chiedono e il Comune di Cerveteri risponde sulle attività consentite

Coronavirus: cosa cambia con la Fase 2 –

Ieri è scattata la fase 2 per il contrasto al diffondersi del coronavirus e per la ripartenza del Paese ma sono tante le domande da parte dei cittadini.

Molti i dubbi che il nuovo Dpcm del Governo Conte, illustrato dal premier il 26 aprile scorso, hanno lasciato insiti nei cittadini.

A provare a dare delle risposte semplici e chiare a tal proposito c’ha pensato il Comune di Cerveteri.

Quali orari devono rispettare gli esercizi commerciali?

Possono decidere autonomamente un orario di apertura nella fascia dalle 7.00 alle 21:30 (stabilita dalla Regione Lazio)

Posso spostarmi per andare in un altro Comune della Provincia (come ad esempio Santa Marinella) per praticare pesca sportiva in mare?

Sì, ma soltanto pescando da riva.

Posso andare a fare spesa in un supermercato in un Comune diverso da quello di residenza ma all’interno della stessa regione?

Sì.

Io, mio marito e i miei 3 figli possiamo andare in automobile insieme?

Si per i nuclei conviventi è consentito. Altrimenti, per i non conviventi, va rispettata anche in macchina la distanza di un metro e vanno indossate le mascherine.

Posso andare con dei miei familiari a trovare un parente? Anche in un altro Comune del Lazio?

Sì, fino al sesto grado di parentela, purché rispettiate la distanza interpersonale di un metro, indossiate le mascherine ed evitiate assembramenti (no pranzi o cene con tutta la famiglia). Consentito soltanto all’interno della stessa regione.

Posso andare con un mio familiare a camminare insieme nei pressi di casa?

L’attività motoria è consentita in compagnia per le persone conviventi sia in prossimità dell’abitazione sia lontano da essa. Si consiglia comunque di andare preferibilmente al massimo in due

Se conviventi possono uscire in bicicletta anche insieme

A Cerveteri, si può passeggiare in spiaggia, sul lungomare, sulla sabbia o proprio sulla battigia?

Certamente. Si può camminare e correre sulla spiaggia e sulla battigia. Momentaneamente non è consentita invece la pratica di sport acquatici (surf, kitesurf, windsurf, canoa, etc.)