Coronavirus, al drive in solo su prenotazione

E’ stato attivato il servizio online di prenotazione per effettuare i tamponi al drive in

E’ attivo già da qualche giorno il servizio di prenotazione online per effettuare i tamponi presso i drive in della Regione Lazio.

Ad annunciare la novità nei giorni scorsi era stato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

“Con la prenotazione – aveva spiegato – si riducono notevolmente le attese poiché l’anagrafica viene già predisposta e i nostri operatori lavorano in maniera più serena”.

Non ci si potrà dunque più recare ai drive in senza prima aver effettuato la prenotazione online. Per effettuare la prenotazione basta la tessera sanitaria e il numero della ricetta dematerializzata fatta dal proprio medico di famiglia.

Servizio “Prenota-Drive” all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it